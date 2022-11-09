Историческая российская земля не должна стать предметом торга | 360°

Эксклюзив 09 ноября 2022, 00:42 Историческая российская земля не должна стать предметом торга «Голос Мордора»: историческая российская земля не должна стать предметом торга РИА «Новости»

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Сейчас очень много непонятных слухов и разговоров ходят вокруг Херсона. Большинство из них не подтверждаются, напротив, с Херсонского направления поступают сообщения о том, что армия успешно отбивается от врага, рассказал Telegram-каналу «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

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Слухи, которые не подтверждаются

Сейчас ходит очень много мутных слухов о том, что, якобы, идут какие-то переговоры, которые и определят судьбу спецоперации на Украине. И ключом к этому определению является город Херсон.

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Атмосфера крайне неприятная, особенно слишком часто выдаваемое в эфир «мы готовы к принятию самых сложных решений», которое эту атмосферу электризует еще больше. Масса всевозможных вбросов — ушли оттуда, то бросили, это оставили. По факту, большинство подобных слухов не подтверждается, но нервы народу выматывает крайне эффективно.

Буквально каждый день есть какая-то новость из Херсона, которая людей очень напрягает.

В то же самое время с херсонского фронта сообщения идут в другом ключе. Армия успешно отбивается от врага, правда, говорят, что основное наступление еще не началось. Но, с другой стороны, умные и знающие люди говорят, что и наступать ВСУ под Херсоном не так уж горазды, совершенно не та ситуация, что под Харьковом.

Достаточно крепкая русская оборона, в отличие от Харьковской области, где обороны по факту не было вообще, только какие-то опорники и блокпосты. Да и с силенками у ВСУ не так хорошо, потрепанные уже прилично.

Но тем не менее, общественное мнение будоражить продолжают, идет это из самых разных источников.

Херсон — русская земля

Я сейчас скажу только свое мнение, личное.

Если бы в 1945 начались разговоры о том, что Советские войска отходят с Зееловских высот и тогда начинаются мирные переговоры — война могла иметь совершенно иное окончание. Потому что гадина осталась бы недобитой.

Военные действия 08.08.08. Грузия осталась враждебным русофобским государством, в какой-то мере даже еще больше озлобленным. И создающим постоянную угрозу на южных рубежах России.

Херсон — русская земля. Это даже не то, что указано в Конституции РФ. Это то, что написано кровью солдат Российской Императорской армии сотни лет назад. То, что сейчас он вернулся назад — лишь эпизод в его русской истории.

Но если сделать Херсон предметом торга или размена — какова будет цена СВО? Какое отношение ко всему этому будет внутри страны? Надеюсь, что это понимают все. Конечно, Россия не развалится, и это не будет означать поражения.

Но проблема в том, что восприниматься это будет именно так. Восприниматься народом. Стоит ли кого-то убеждать, насколько плохо это будет?

Я очень надеюсь, что те «сложные решения», о которых говорят разные чиновники — это стоять до упора и ни в коем случае не отдавать врагу город, который является территорией России и который потом снова брать будет почти невозможно. Или же другое сложное решение — взять Николаев, что является более предпочтительным.

Но я и думать не хочу, что историческая российская земля может стать предметом какого-то торга.