Спецоперация 12 марта 2024, 10:56 «Истинного арийца» заметили в рядах ВСУ Украинский пленный Водян рассказал об «истинном арийце» из Германии в рядах ВСУ

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Иностранные наемники из подразделений в составе ВСУ не берут на боевые задания украинцев, в одной из таких бригад служит «истинный ариец» из Германии. Об этом РИА «Новости» рассказал украинский военнопленный Юрий Водян.

По его словам, в рядах ВСУ много опытных военных из стран НАТО, которые прошли войны в Афганистане и Ираке.

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«Иностранцы ходят на боевые задачи, но у них есть свои командиры. В основном они сами по себе, редко брали с собой кого-то из наших», — сказал пленный.

Водян добавил, что в одной из бригад присутствовали наемники из Австралии, США, Польши, Великобритании и Германии. В основном они пополняли украинскую армию ради заработка и получения опыта.

«Был немец, про которого говорили, что он „истинный ариец“. Для него ходить в штурмы одно удовольствие было», — добавил пленный боевик.

Ранее Следственный комитет России объявил в розыск свыше 700 воюющих на стороне ВСУ иностранных наемников.