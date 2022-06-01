Снаряды ВСУ трижды попали в 200-летнее здание одной из церквей в Харьковской области. О последствиях обстрелов каналу «Звезда» рассказал настоятель церкви протоиерей Николай.

Здание построили в XIX веке, оно уцелело в Великую Отечественную войну. Церковь ни на день не закрывалась во времена СССР. Однако за последнее время здесь зафиксировали три только прямых попадания украинских снарядов — сколько их разорвалось вокруг, никто даже не считал. Результат — следы осколков на окладах и иконах, разбитые престол и плитка на полу, росписи на стенах местами выбило до кирпичной кладки.

«Со всех сторон начали бомбить, все иконы попадали, окно полностью вылетело», — вспомнил протоиерей Николай об одном из обстрелов.

Когда случился первый прилет, он служил вечерню.

«Начал орать: „На пол, на пол!“ — и сам тоже упал. Испугался так, что не дай Бог такое. Никому не желаю», — признался настоятель.

Один из боеприпасов тогда пробил крышу, деревянные перекрытия и кирпичный свод. Обошлось без жертв. Образовавшееся отверстие полтора на полтора метра уже залатали.

Когда по городу проходила линия соприкосновения, храм стал убежищем для жителей близлежащих домов. В пик боевых действий в 200-летнем подвале площадью около 25 квадратных метров укрывались до 50 человек. Водоснабжения и отопления не было, подвал освещали свечами. Люди клали на бетонный пол поддоны, сверху — матрасы и теплую одежду, чтобы согреться.

Сейчас город под контролем российских войск, жизнь постепенно налаживается. Священнослужители пообещали, что, «когда все закончится», в подвале, спасавшем жизни, сделают комнату для молебнов.