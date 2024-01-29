Спецоперация 29 января 2024, 07:45 Исправный натовский бронетранспортер захватили под Артемовском Российские военные захватили под Артемовском натовский бронетранспортер М113 РИА «Новости»

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Российские военные группировки «Юг» захватили исправный американский бронетранспортер М113 под Артемовском. Об этом РИА «Новости» сообщил российский боец с позывным «Черемуха».

«В ходе проведения технической разведки и успешных тактических действий мотострелковые подразделения обнаружили американский бронетранспортер М113 в исправном состоянии. Бойцы ремонтной роты привели его в порядок и эвакуировали с поля боя», — сказал он.

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Военнослужащий отметил, что для безопасной эвакуации техники выбрали специальное время и провели разведку.

Бронетранспортер М113 разработали еще в 60-х годах прошлого века, его сняли с производства в 2007 году. Он длительное время являлся основным средством передвижения для американских военных.

Ранее российские силы взяли под контроль БТР М113 в ходе боевых действий на Донецком направлении.