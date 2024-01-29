29 января 2024, 07:45
Исправный натовский бронетранспортер захватили под Артемовском
Российские военные захватили под Артемовском натовский бронетранспортер М113
Российские военные группировки «Юг» захватили исправный американский бронетранспортер М113 под Артемовском. Об этом РИА «Новости» сообщил российский боец с позывным «Черемуха».
«В ходе проведения технической разведки и успешных тактических действий мотострелковые подразделения обнаружили американский бронетранспортер М113 в исправном состоянии. Бойцы ремонтной роты привели его в порядок и эвакуировали с поля боя», — сказал он.
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Военнослужащий отметил, что для безопасной эвакуации техники выбрали специальное время и провели разведку.
Бронетранспортер М113 разработали еще в 60-х годах прошлого века, его сняли с производства в 2007 году. Он длительное время являлся основным средством передвижения для американских военных.
Ранее российские силы взяли под контроль БТР М113 в ходе боевых действий на Донецком направлении.
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