Спецоперация 04 марта 2024, 20:16 Использование «Циркона» назвали знаковой вехой в развитии гиперзвукового оружия MWM: применение Россией «Циркона» в СВО — веха в истории гиперзвукового оружия РИА «Новости»

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Впервые используемая на фронте российской армией гиперзвуковая ударная система морского базирования «Циркон» стала вехой в развитии гиперзвукового оружия. Такие аппараты помогают ракетам поражать цели на дальних дистанциях и высокой скоростью, сообщил американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

Аналитики издания отметили, что благодаря применению комплекса Россия подчеркнула достижение прогресса в приведении современных комплексов по типу «Авангарда», «Сармата» и других в эффективное рабочее состояние.

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Авторы статьи пояснили, что использование «Циркона» на Украине стало заметной вехой в развитии гиперзвукового оружия, так как это первое в истории боевое применение гиперзвукового планирующего аппарата.

Такие аппараты не только позволяют ракетам поражать цели на более дальних расстояниях и с большей скоростью, но и выполнять маневры, избегая ПВО. Сейчас Соединенные Штаты предпринимают попытки запустить похожие программы для сокращения технологического отставания.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис назвал ракету «Циркон» плохой новостью для украинской армии. В скором времени российские военные также планируют завершить испытания крылатой ракеты «Буревестник» и подводного беспилотника «Посейдон».