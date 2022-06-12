Испанские власти извинились перед правительством Германии за сообщения о возможной поставке немецких танков Leopard A4 на Украину. Об этом написало издание Business Insider.

Как заявили авторы статьи, предоставление Украине немецких танков могло создать настоящий прецедент. Эти танки стали бы первыми, пожертвованными НАТО военнослужащим ВСУ.

«Испанские чиновники извинились перед немецким правительством за то, что новость создала дополнительное давление и добавила поводов для волнения канцлеру Германии», — отметило издание.

При этом журналисты напомнили, что испано-немецкий контракт предусматривают передачу военной техники третьим странам строго с разрешения правительства Германии. Они предположили, что приобретенные у немцев танки находятся в неисправном состоянии и нуждаются в ремонте.

Ранее испанская газета El Pais со ссылкой на источники писала, что власти страны планируют предоставить Украине тяжелые вооружения. Речь шла, в том числе, о немецких танках Leopard A4. Позже глава Минобороны Испании Маргарита Роблес заявила, что страна будет осуществлять поддержку Украины в координации с союзниками.