Спикер парламента Крыма Владимир Константинов предложил освободить Одессу, Николаев, Днепропетровск и Харьков. Эти города — часть российской истории и культуры. Если российская армия освободит их, то у нее получится обезопасить границы страны.

Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил расширить географию направления специальной военной операции на юге Украины до Одессы. По его словам, нужно освободить Днепропетровск и Харьков.

«Это русские города, и им не место в нацистской Украине», — сказал Константинов РИА «Новости».

Освобождение этих регионов обеспечит безопасность границ и не даст НАТО закрепиться на Черном море.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов предположил, что Николаевскую и Одесскую области освободят в ближайшее время, писало РИА «Новости».

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что рамки географии специальной военной операции расширились. По его словам, теперь это не только ДНР и ЛНР, но еще и Херсонская, Запорожская области и другие территории.

Расширение спецоперации

Такие города, как Харьков, Одесса, Днепропетровск, — часть истории России. Эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов объяснил «360», что российская армия должна освободить эти города, поскольку они с исторической точки зрения не имеют отношения к Украине.

«Эти города были основаны русскими правителями, эта территория не имеет никакого исторического наследия, которое бы относилось к так называемой украинской новой цивилизации», — рассказал Орлов.

По словам Орлова, на юге и в центре Украины находятся исконно русские города, которые относятся к цивилизационному пространству России. Он напомнил, что эту территорию завоевали в ходе русско-турецких войн. На них исторически селились так называемые малороссы и новороссы.

«Малороссия — исконная территория Центральной и Восточной Украины, которая была известна со времен Византии. Никакой Украины никто в Византии не знал и не упоминал. Такого термина даже не было», — рассказал Орлов.

Эта территория — часть истории России, поэтому нет смысла оставлять эти населенные пункты и территории под контролем Запада и блока НАТО.

Безопасность на границах

Расширение специальной военной операции на юг позволит также обезопасить рубежи России. По словам Орлова, выход на границу с Молдавией полностью лишит НАТО любых перспектив — они не смогут закрепиться в Черноморском бассейне.

Политолог Никита Донцов напомнил «360», что Харьков находится в непосредственной близости от российской границы. И сейчас, когда западные страны снабжают Украину таким оружием, как HIMARS, российским военным придется выйти за административные границы территорий ДНР и ЛНР.

«Это нужно сделать, чтобы создать буферную зону и защитить не только жителей в ЛНР и ДНР, но и собственную страну, чтобы ВСУ не наносили удары по Белгородской и Курской областям», — рассказал Донцов.

Ранее Лавров отмечал, что чем больше страны Запада будут накачивать Украину дальнобойным оружием, тем дальше отодвинутся географические задачи спецоперации. По словам Орлова, любое оружие, которое стреляет дальше 20 километров, считается дальнобойным. По такой классификации у Украины уже есть соответствующее оружие, поэтому слова Лаврова должны воплотиться в жизнь.