На заводе «Азот» в Северодонецке могут оставаться люди. Эксперт по безопасности, член КС Росгвардии, ветеран боевых действий Роман Насонов в беседе с «360» проанализировал ситуацию в ЛНР и на границе Молдавии с Приднестровьем.

Далее — прямая речь.

Освобождение «Азота»

Посол ЛНР в России сообщил, что на «Азоте» не осталось гражданских лиц. Наверняка эти данные не могут быть точными на 100%. Это ведь неуправляемая зона — кто-то спрятался глубже, кто-то может изображать из себя героя.

Но около 99%, конечно, покинули эту территорию

На «Азовстали», после того как вышли люди, началась сдача боевиков в плен. Провокации были, наверняка они спланированы и в случае с «Азотом» и будут представлять сложность для наступающей группировки. Это абсолютно точно нужно понимать, а также предполагать, что это возможно.

Польские наемники

На границе с Приднестровьем со стороны Молдавии появились польские наемники, причем в довольно большом количестве — говорят о нескольких сотнях военных. Такое развитие событий наверняка было одним из серьезных пунктов военно-политического развития ситуации, которое рассматривалось украинскими неонацистами.

Факт нахождения именно в этом месте немалого воинского подразделения Польши имеет несколько объяснений. Во-первых, в предыдущих местах им не очень сладко жилось. Есть серьезные потери, страшно. Во-вторых, там для них новое направление, на котором можно совершить какой-то очередной «подвиг».

Попытку раскачать ситуацию мы предвидели и должны были понимать, что так оно и будет.

Развязка предрешена

Появилась информация о блокировании Лисичанска, дальше идет Краматорск. Исход донбасской операции предрешен, альтернативных вариантов нет.

Есть политическая воля, своевременно подготовленные группировки. По-новому качественно стали планироваться и осуществляться действия с четкой привязкой к тому или иному военному командующему. Все это обязательно даст результат.

Мы видим подвижки

Туда прибыл министр обороны, директор Федеральной службы войск нацгвардии. Они вручают заслуженные награды. В Донбасс устремились командующие военных округов для решения тех или иных задач.

Вслед за нашей группировкой идет мирная администрация, которая качественно решает задачи. Страна не жадничает и отправляет огромную строительную группировку, которая восстанавливает населенные пункты, дороги и другую инфраструктуру.