Командир роты ВСУ Сергей Лапко рассказал американским журналистам о тяжелом положении украинских войск. Еще до публикации материала в The Washington Post его уволили и арестовали.

Как отмечается в статье, Лапко был командиром пятого отдельного стрелкового батальона ВСУ. На вопросы американских журналистов он отвечал вместе со старшим лейтенантом Виталием Хрусом.

«Наше командование не берет на себя никакой ответственности. Они ставят себе в заслугу только наши достижения. Они не оказывают нам никакой поддержки», — заявил Лапко.

Украинские военные рассказали, что им дали автоматы АК-47, а затем провели обучение, которое длилось менее получаса. Когда мужчины израсходовали 30 пуль, им отказались выдать новые, так как боеприпасы слишком дорогие. Также бойцы пожаловались на проблемы с водой и продовольствием. В какой-то момент им приходилось довольствоваться одной картофелиной в день.

Военнослужащие давали интервью в одном из украинских отелей в понедельник, 24 мая. Через пару часов после этого сотрудники службы военной безопасности Украины вломились в здание и задержали нескольких человек. Лапко отстранили от командования и арестовали.