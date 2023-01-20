20 января 2023, 15:04
Интенсивность боевых действий резко повысилась на Запорожском направлении
Член ВГА Рогов: на Запорожском направлении резко повысилась интенсивность боевых действий
Интенсивность боевых действий на Запорожском направлении резко увеличилась 20 января. Об этом в Telegram-канале сообщил глава движения «Мы вместе с Россией», член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
«Интенсивность боевых действий резко повысилась на Запорожском направлении. Российские военные вели огонь по противнику из артиллерии, минометов и танков», — написал он.
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Особую активность зафиксировали в районах населенных пунктов Новополь и Времовка в Донецкой Народной Республике, а также Каменское, Малые Щербаки, Нестерянка, Орехов, Малая Токмачка, Белогорье, Чаривное, Гуляйполе, Малиновка и Ольговское в Запорожской области.
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«От украинских военных освободили четыре населенных пункта, они находятся под плотным огнем», — добавил член ВГА.
Также Рогов сообщил об уничтожении снайпера-инструктора высшего класса.
«Пользуясь современными западными снайперскими комплексами, он работал с большого расстояния и не приближался к линии боевого соприкосновения ближе чем на километр. Его ликвидировали в контрснайперской борьбе», — заключил он.
Ранее Рогов рассказал, что российские военные пошли в наступление на населенный пункт Орехов, который находится под контролем ВСУ.
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