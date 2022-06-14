Жители поселка городского типа Станица Луганская рассказали российским следователям о последствиях обстрелов, под которыми находились в последние годы. Виктор Гайдуков признался, что восемь лет живет с пулей в голове, а Нина Туреева вспомнила, как ее раненый муж скончался, несмотря на долгое лечение. Об этом написало РИА «Новости».

Торговец-оптовик Гайдуков вспомнил, что в день, когда получил пулю, вез товар из Старобельска. ВСУ начали обстрел на переезде из автомата Калашникова. В фургон попало около 30 пуль, одна угодила торговцу в висок. Силовики пояснили Виктору, что стреляли якобы потому, что он «не остановился».

Врачи сочли, что извлекать пулю слишком опасно.

«У меня из-за нее падает зрение, страдает слух. Видите, как я громко говорю», — заметил он.

Николай Туреев был ранен в 2014 и 2015 годах.

«Когда украинский БТР заходил в город, то стрелял по всем подряд. Мой муж просто был на улице, получил пулю в бедро», — сообщила вдова Нина Туреева.

Через год при очередном обстреле мужчине в ногу попало сразу семь осколков. Со временем это вызвало закупорку вен и, как следствие, инсульт. Год назад Николая не стало.

Его вдова добавила, что позднее наблюдала, как военные Украины обстреливали поселок, имитируя ответный огонь ополченцев.

«БТР выедет, постреляет в сторону Луганска, а потом развернется — и по нам», — вспомнила Туреева.

А иногда, по ее словам, ВСУ целенаправленно стреляли по окнам мирных людей.

Народная милиция ЛНР освободила Станицу Луганскую от ВСУ в первые дни спецоперации — 26 февраля.