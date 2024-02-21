21 февраля 2024, 00:29
«Инструмент для борьбы с непокорными». В ДНР рассказали об украинских пыточных в Авдеевке
Депутат Плетень назвал пыточные Украины в Авдеевке способом борьбы с непокорными
Пыточные в Авдеевке использовались Украиной как инструмент борьбы с непокорными. Такое заявление сделал депутат Народного совета ДНР Дмитрий Плетень, чьи слова привело РИА «Новости».
Факт обнаружения пыточных в Авдеевке не удивителен, так как властям Донецкой и Луганской народных республик уже приходилось разбираться с подобными случаями после освобождения Мариуполя. Боевики применяют ужасающие пытки не только к военнослужащим, но и к мирным жителям, которых подозревают в сепаратизме и непоклонении нацизму.
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«Это инструмент для борьбы с непокорными», — заявил депутат.
Он напомнил, что многие не смогли пережить пытки. При этом подобных мест будет найдено еще немало. Однако причастные к их созданию понесут наказание, уверен Плетень.
Российские следователи и правоохранители уже собирают информацию о преступлениях украинских властей в Авдеевке. Эксперты работают с людьми, которые пережили весь этот ад, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
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