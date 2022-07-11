Инструкцию действовавших в Чечне террористов нашли в ноутбуке украинского морпеха

Инструкцию для террористов обнаружили в ноутбуке морского пехотинца. Она составлена при учете опыта боевых действий в Чечне 1990-х годов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента.

Во введении инструкции указано, что «документ захвачен в результате оперативных мероприятий в ЧР», а также то, что он «будет полезен думающим офицерам».

В первой части инструкции, которая называется «Действия в горах и в лесу», есть такие параграфы, как «неудобство для внезапного нападения врага», «удобство охраны и обороны», «оборудование тайника для хранения оружия, боеприпасов, экипировки и продовольствия», а также «наличие поблизости питьевого источника», «организация засад на врага» и «минирование местности».

Несколько абзацев, как отмечается, посвящены минированию.

«Действия в населенном пункте» — так озаглавлена вторая часть инструкции. Этот раздел посвящен азам конспирации и боям в городских условиях — в случае раскрытия властями террористической ячейки.

Наличие инструкции говорит о том, что украинских боевиков готовили заранее к террористическим действиям, а также к операциям против ВС РФ.

В начале июля данные тысячи сотрудников украинской разведки и их кураторов из Венгрии, Словакии, Болгарии, Польши и других стран попали в Сеть. Их выложила хакерская группировка RaHDIt. хакерам удалось выяснить, что на разведку Украины работали представители посольских резидентур в нескольких странах.