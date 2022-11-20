Спецоперация 20 ноября 2022, 22:22 Инспекторам МАГАТЭ предоставят доступ для осмотра обстрелянной Запорожской АЭС «Росэнергоатом»: миссия МАГАТЭ осмотрит ЗАЭС после обстрела ВСУ только в рамках мандата Запорожская АЭС / РИА «Новости»

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Миссии МАГАТЭ предоставят доступ для осмотра Запорожской АЭС после обстрела с украинской стороны, заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. Осмотр пройдет строго в рамках мандата, уточнил он. Его процитировал ТАСС.

«Доступ будет, но строго в рамках мандата. Они трактуют свой мандат как „без ограничений“. Это не так. МАГАТЭ — организация, которая занимается ядерной безопасностью. На соответствующие объекты мы им, конечно, доступ предоставим», — заявил советник.

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В ведомстве отметили, что выводы МАГАТЭ о некритичных для ядерной безопасности повреждениях на атомной электростанции — это верх цинизма. Обстрелы АЭС недопустимы, подчеркнул Карчаа.

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Вооруженные силы Украины 20 ноября в очередной раз обстреляли территорию Запорожской АЭС. Атомную электростанцию атаковали крупнокалиберными артиллерийскими снарядами, по объекту выпустили 11 снарядов.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что планирует регулярно посещать Россию и Украину, чтобы обеспечить безопасность вокруг ЗАЭС. Инспекторы собираются завершить обход станции 21 ноября.