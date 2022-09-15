Инспектор ВС Германии заявил, что недавние атаки ВСУ нельзя считать контрнаступлением | 360°

Спецоперация 15 сентября 2022, 10:36 Поделиться Telegram

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Viber Инспектор ВС Германии заявил, что недавние атаки ВСУ нельзя считать контрнаступлением Инспектор ВС Германии Цорн заявил, что недавние атаки ВСУ нельзя считать контрнаступлением РИА Новости

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Генеральный инспектор Вооруженных сил Германии (Бундесвер) Эберхард Цорн высказал мнение, что рассматривать недавние «успехи» украинских сил как полномасштабное контрнаступление нельзя. Такое заявление он сделал в комментарии изданию Focus.

«Я осторожен с терминами», — сказал Цорн.

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По его словам, в лучшем случае речь идет «контрударах, при помощи которых можно взять контроль над населенными пунктами или отдельными участками фронта, но этом не оттеснить российские войска назад на широком фронте.

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«Даже приближающаяся зима не уменьшит страданий — наоборот», — добавил.

Генеральный инспектор ВС Германии усомнился в том, что у ВСУ хватит сил для контрнаступления.

«Им нужно превосходство как минимум три к одному», — резюмировал Цорн.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что принял такое решение в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи.

Западные страны после этого ввели ряд антироссийских санкций. Кроме того, Запад стал поставлять военную технику и оружие Украине.

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