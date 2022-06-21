Иностранцам разрешили поступать на военную службу по контракту во внутренние войска МВД ДНР. Постановление об этом подписал глава народной республики Денис Пушилин.

Подписанный Пушилиным документ появился на сайте главы ДНР. Служить по контракту иностранцам разрешил Государственный комитет обороны ДНР. Они смогут поступать на службу на один год, при этом контракт можно будет продлить. Если он закончится в период прохождения мобилизации, то продление будет происходить автоматически до ее завершения.

Глава ДНР подписал постановление в понедельник, 6 июня. Документ начал действовать в тот же день.

Ранее Пушилин призвал освободить от националистов всю Украину. На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) он заявил, что спецоперация по демилитаризации и денацификации должна охватить всю страну, чтобы будущим поколениям не пришлось нести «сложную ответственность».

Сейчас российские военные продолжают освобождать территории от украинских националистов. При этом киевский режим не перестает подготавливать все новые провокации. Как сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев, бойцы ВСУ стреляли по жилым домам под Харьковом для обвинения российской стороны.