Спецоперация 27 апреля 2023, 11:14 Иностранных наемников выявили рядом с границей РФ в Харьковской области Экс-офицер Марочко: 100 иностранных наемников прибыли в Харьковскую область РИА «Новости»

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Около 100 иностранных наемников разместились в одном из населенных пунктов Харьковской области, граничащих с Россией. Об этом сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В Харьковской области в одном из населенных пунктов, граничащих с территорией РФ, выявлено прибытие иностранцев численностью порядка 100 человек», — отметил он.

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Экс-офицер уточнил, что на всех солдатах была единообразная военная форма западного образца. Боевики вооружены американскими штурмовыми винтовками М-16. За спиной у каждого военного — объемный вещевой рюкзак

По словам Марочко, наемники говорят на английском и польском языках.

Ранее Марочко рассказал о безуспешных попытках ВСУ атаковать российских бойцов на Краснолиманском направлении. Боевики каждый раз несут потери и возвращаются на старые рубежи.