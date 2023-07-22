Важное 22 июля 2023, 13:52 Иностранных наемников уничтожили на Донецком направлении, во Львове и Черниговской области Минобороны сообщило об уничтожении полевых лагерей и пункта дислокации наемников ВСУ РИА «Новости»

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Российские военные в ходе спецоперации уничтожили уже около 4990 иностранных боевиков, сообщили в Минобороны. Еще 4910 наемников, по данным министерства, сбежали из районов боевых действий, покинув Украину.

Как уточнили в ведомстве, большое количество польских и немецких наемников, по подтвержденным данным, уничтожили 6 июля в результате группового удара высокоточным оружием большой дальности морского базирования по территории академии сухопутных войск ВСУ во Львове.

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На Донецком направлении — в районах населенных пунктов Золотаревка (ЛНР), Веселое и Ясногорка (ДНР) — российские военные уничтожили за минувшие сутки два полевых лагеря иностранных наемников, а также поразили скопления живой силы и техники 28-й, 60-й, 115-й механизированных, 10-й горно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ.

В населенном пункте Гончаровское Черниговской области ВС России поразили пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников.

«Вооруженными Силами России будет продолжено целенаправленное уничтожение иностранных наемников на территории Украины», — предупредили в Минобороны.