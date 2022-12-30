Спецоперация 30 декабря 2022, 09:15 Иностранных наемников перебросили в Артемовск и Соледар Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ перебросили иностранных наемников в Артемовск и Соледар

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Руководство Вооруженных сил Украины отправило в Соледар и Артемовск отряды, которые состоят из иностранцев. У них есть оружие натовского образца. Такое заявление сделал ТАСС офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки военного ведомства республики.

«Украинское командование дополнительно направило в район Артемовска и Соледара отряды быстрого реагирования, состоящие исключительно из иностранцев», — сказал Марочко.

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Он добавил, что наемники хорошо экипированы. Они ездят на машинах Hummer, а с собой у них — натовское оружие. Офицер НМ ЛНР сообщил, что у каждой группы наемников есть свой переводчик. Ведь иностранцы не знают русского языка, в основном между собой они разговаривают на английском.

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Ранее командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов заявил, что российские военные хорошо продвинулись на Соледарском направлении.