Иностранных наемников могут и казнить

Пойманным на территории ДНР иностранным наемникам из Великобритании и Марокко грозит смертная казнь. Генпрокуратура народной республики уже передала материалы уголовных дел в суд. По словам военного эксперта Бориса Джерелиевского, если обвиняемые добровольно сложили оружие, то гипотетически им могут смягчить наказание. Далее — прямая речь собеседника «360».

Дело в том, насколько тяжкие преступления ими совершены? Я думаю, что в том случае, если они просто были наемниками и вошли в эти формирования, при этом не совершая убийств или каких-то иных преступлений, то с ними могут поступить сравнительно мягко. А в том случае, если они виновны в военных преступлениях, то их могут даже казнить. Тут разговора как бы и нет.

Интересно, что вот эта ситуация может очень больно ударить по премьеру Великобритании Борису Джонсону. Дело в том, что как только эти наемники были задержаны, арестованы вставал вопрос о возможном их обмене. Однако Борис Джонсон отверг все разговоры на эту тему, но единственное он выразил надежду на то, что с ними обойдутся гуманно.

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С ними обходятся вполне гуманно, то есть ничего противозаконного с ними не делают. А вот британское общество очень серьезно критиковало его за такое решение, и сейчас, учитывая его без того невеликий рейтинг, его политические оппоненты очень здорово могут использовать эту ситуацию для того, чтобы нанести по нему удар.

Я не вижу причин, чтобы российские власти решили забрать наемников себе. Они совершили преступление на территории Донецкой Народной Республики и совершали преступления в отношении граждан ДНР, то есть по всем законам существующим они должны нести ответственность именно перед судебными органами ДНР. То есть каких-то причин для того, чтобы они были переданы Российской Федерации мне не ясны.

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Я думаю, что это будет справедливо и правильно, что они будут отвечать перед законом в Донецкой Народной Республике. Единственное, что если только до того момента, как завершится их суд, ДНР войдет в состав Российской Федерации, и у нас к тому моменту не будет снят мораторий на применение смертной казни.

Собственно говоря, это гипотетическая возможность, что они будут казнены. Будет разбирать суд этот вопрос и, может быть, он примет какое-то другое решение. Мы не знаем ни в чем их обвиняют конкретно, я имею ввиду, что нам неизвестны именно подробности преступлений. И говорить об этом сейчас достаточно рано, как мне кажется.