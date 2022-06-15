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    15 июня 2022, 09:35

    Иностранные журналисты признались, что на Западе замалчивают правду о событиях на Украине

    Александр Иванов

    Журналисты из Соединенных Штатов, Нидерландов и других стран, чьи правительства поддерживают украинские власти, приехали в те районы, которые находятся под контролем России. Репортеры пошли на это, чтобы понять реальное положение дел. Об этом написал телеканал «Звезда».

    Иностранные журналисты признались, что на Западе замалчивают правду о событиях на Украине

    Во многих странах Запада информацию подают однобоко, она замалчивается. Однако журналисты, оказавшись в Мелитополе и других освобожденных российскими военными городах, увидели истинное положение дел.

    «Когда мы спустились в подвалы „Азовстали“, то увидели много книг и нацистских символов. Стало понятно, что это не пропаганда, а действительность. Но меня это не удивило, на Западе медиа манипулируют обществом, но мы в Турции знаем, что батальон „Азов“* был привержен нацистской идеологии», — заявит турецкий журналист Синан Онур Гюзлатан.

    Репортеры признались, что в иностранных СМИ в основном все заточено на российскую пропаганду. Тех, кто поехал в пресс-тур по освобожденным территориям, записывают в агенты Кремля.

    Журналист из Нидерландов Ван Ден Энде Соня призналась, что она единственная из своей страны, кто находится сейчас в ЛНР. По ее словам, в Нидерландах люди до последнего времени имели одну точку зрения на происходящие события.

    «С другой стороны, сейчас они пишут, что теперь наконец-то есть понимание, что на самом деле происходит», — отметила она.

    Американский блогер Дуган Джон Марк сказал, что западные журналисты в большинстве своем не хотят сообщать, что происходит в Донбассе или других регионах, взятых под контроль РФ.

    «Они обязаны сообщать о том, что им диктует украинское правительство», — отметил он.

    Блогер заявил, что его никогда не позовут работать в Киев, потому что он может написать всю правду о происходящем.

    * «Азов» — запрещенный в России националистический батальон.