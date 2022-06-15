Иностранные журналисты признались, что на Западе замалчивают правду о событиях на Украине

Журналисты из Соединенных Штатов, Нидерландов и других стран, чьи правительства поддерживают украинские власти, приехали в те районы, которые находятся под контролем России. Репортеры пошли на это, чтобы понять реальное положение дел. Об этом написал телеканал «Звезда».

Во многих странах Запада информацию подают однобоко, она замалчивается. Однако журналисты, оказавшись в Мелитополе и других освобожденных российскими военными городах, увидели истинное положение дел.

«Когда мы спустились в подвалы „Азовстали“, то увидели много книг и нацистских символов. Стало понятно, что это не пропаганда, а действительность. Но меня это не удивило, на Западе медиа манипулируют обществом, но мы в Турции знаем, что батальон „Азов“* был привержен нацистской идеологии», — заявит турецкий журналист Синан Онур Гюзлатан.

Репортеры признались, что в иностранных СМИ в основном все заточено на российскую пропаганду. Тех, кто поехал в пресс-тур по освобожденным территориям, записывают в агенты Кремля.

Журналист из Нидерландов Ван Ден Энде Соня призналась, что она единственная из своей страны, кто находится сейчас в ЛНР. По ее словам, в Нидерландах люди до последнего времени имели одну точку зрения на происходящие события.

«С другой стороны, сейчас они пишут, что теперь наконец-то есть понимание, что на самом деле происходит», — отметила она.

Американский блогер Дуган Джон Марк сказал, что западные журналисты в большинстве своем не хотят сообщать, что происходит в Донбассе или других регионах, взятых под контроль РФ.

«Они обязаны сообщать о том, что им диктует украинское правительство», — отметил он.

Блогер заявил, что его никогда не позовут работать в Киев, потому что он может написать всю правду о происходящем.

* «Азов» — запрещенный в России националистический батальон.