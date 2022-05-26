Иностранные судовые экипажи отправились из порта Мариуполя в свои страны

Все зарубежные судовые экипажи уже отправились из порта Мариуполя в свои страны. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Экипажи зарубежных стран уже отправлены по своим странам, МИД Донецкой Народной Республики оказывал в этом всю поддержку, с этим проблем нет», — сказал Пушилин в интервью РИА «Новости».

Он добавил, что суда находятся в порту по разным причинам. По каждому из них проходит отдельная проверка.

«Физически они не могли никуда отойти, потому что акватория была заминирована», — пояснил глава ДНР.

По его словам, на днях акваторию полностью разминировали. Теперь будет решаться вопрос принадлежности судов и их дальнейшая судьба. Как подчеркнул Пушилин, этой работой займется МИД республики.

Ранее глава администрации Мариуполя Константин Иващенко сообщил, что в порту находятся два иностранных судна. Перед этим Минобороны России заявило, что саперы завершили работу по разминированию порта. Специалисты обследовали более 1,5 миллиона квадратных метров акватории.