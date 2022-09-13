Иностранные офицеры прибыли в Краматорск | 360°

Все новости

Спецоперация

13 сентября 2022, 11:43

Следком возбудил уголовное дело по факту задержания учителей в Харьковской области

Подмосковье

13 сентября 2022, 11:41

Экоферма создаст новые рабочие места в Рузе

Реклама

Подмосковье

13 сентября 2022, 11:32

Подмосковье нарастило строительство и промышленность в условиях санкций

Спецоперация

13 сентября 2022, 11:32

Пушилин заявил о большом числе польских наемников под Святогорском

Подмосковье

13 сентября 2022, 11:28

Еще 28 зданий достроили в Подмосковье за неделю

Мир

13 сентября 2022, 11:17

Фейк: российских учителей задержали в Харьковской области

Подмосковье

13 сентября 2022, 11:15

Инспекторы проследили за ремонтом балкона в Мытищах по просьбам жителей

Важное

13 сентября 2022, 11:13

Умер французский кинорежиссер Жан-Люк Годар

Мир

13 сентября 2022, 11:11

Заседание постоянного совета ОДКБ по ситуации на границе началось в Армении

Спецоперация

13 сентября 2022, 10:39

Иностранные офицеры прибыли в Краматорск

Представитель НМ ЛНР Марочко сообщил о прибытии в Краматорск иностранных офицеров

Читать 360tv в

Группа иностранных офицеров прибыла в Краматорск в Донецкой Народной Республике. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Предположительно, в их задачи войдет учет расхода боеприпасов и контроль над поставленным вооружением», — написал он.

Реклама

Краматорск в настоящее время находится под контролем украинских боевиков.

Реклама

Ранее политолог Юрий Светов в беседе с «360» напомнил, что после вооруженных конфликтов есть опасность того, что иностранные наемники расползутся по миру и начнут угрожать безопасности других стран.

Немецкое издание Der Spiegel писало, что многие иностранные наемники в составе ВСУ отмечали непрофессиональное командование войсками. В частности, их возмутили угрозы расправой за отказ выполнять незаконные приказы, грабежи и торговля поставленным вооружением.

Помощник президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что попавшие в плен на Украине американские военные не попадут под действие Женевской конвенции.

ДНР

ЛНР

Специальная военная операция РФ на Украине

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама