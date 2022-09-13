Иностранные офицеры прибыли в Краматорск | 360°

Спецоперация 13 сентября 2022, 10:39 Поделиться Telegram

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Viber Иностранные офицеры прибыли в Краматорск Представитель НМ ЛНР Марочко сообщил о прибытии в Краматорск иностранных офицеров РИА "Новости"

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Группа иностранных офицеров прибыла в Краматорск в Донецкой Народной Республике. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Предположительно, в их задачи войдет учет расхода боеприпасов и контроль над поставленным вооружением», — написал он.

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Краматорск в настоящее время находится под контролем украинских боевиков.

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Ранее политолог Юрий Светов в беседе с «360» напомнил, что после вооруженных конфликтов есть опасность того, что иностранные наемники расползутся по миру и начнут угрожать безопасности других стран.

Немецкое издание Der Spiegel писало, что многие иностранные наемники в составе ВСУ отмечали непрофессиональное командование войсками. В частности, их возмутили угрозы расправой за отказ выполнять незаконные приказы, грабежи и торговля поставленным вооружением.

Помощник президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что попавшие в плен на Украине американские военные не попадут под действие Женевской конвенции.

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