Иностранные наемники в ходе специальной военной операции на Украине пожаловались на плохое снаряжение, которое им выдают ВСУ. Об этом сообщило американское издание The Washington Post.

«Они вступали в бой с плохим вооружением и снаряжением, думаю о том, стоит ли им возвращаться еще один раз на Украину», — пишут авторы статьи.

В материале говорится, что однажды наемникам выдали ракеты и противотанковые комплексы, но оборудование для пусковой установки оказалось нерабочим. В итоге восемь из 20 бойцов отряда приняли решение покинуть свои позиции.

Также авторы сообщили, что один из иностранных морпехов намеренно сломал собственный пулемет, чтобы выдать повреждения за последствия тяжелого боя.

Представитель Генпрокуратуры ДНР Виктор Гаврилов допустил, что иностранных наемников из Марокко и Великобритании, ведущих боевые действия на стороне, может ждать высшая мера наказания.