Иностранные наемники украинской армии удивились сложности и интенсивности боевых действий в Донбассе. Об этом они рассказали американскому изданию The New York Times.

Опытные ветераны признались, что этот конфликт не похож ни на один из тех, в которых им приходилось принимать участие.

«Сражение за сражением. Гораздо интенсивнее, чем я видел в Афганистане», — заявил американский экс-десантник Брайан.

По данным источника, многие наемники ВСУ прежде воевали в Ираке и Афганистане. Они рассчитывали на плотную огневую поддержку с воздуха, однако в Донбассе им предоставили гораздо более скудные условия.

При этом наемников не обеспечивают должным образом боеприпасами и продовольствием. Такая реальность оттолкнула многих из них вести активные боевые действия против союзных войск Донбасса и России.

Накануне официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил об уничтожении пункта дислокации иностранных наемников в Херсонской области.