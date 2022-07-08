Иностранные наемники ВСУ удивились сложности боевых действий на Украине
NYT: иностранные наемники ВСУ поразились сложности боевых действий в Донбассе
Иностранные наемники украинской армии удивились сложности и интенсивности боевых действий в Донбассе. Об этом они рассказали американскому изданию The New York Times.
Опытные ветераны признались, что этот конфликт не похож ни на один из тех, в которых им приходилось принимать участие.
«Сражение за сражением. Гораздо интенсивнее, чем я видел в Афганистане», — заявил американский экс-десантник Брайан.
По данным источника, многие наемники ВСУ прежде воевали в Ираке и Афганистане. Они рассчитывали на плотную огневую поддержку с воздуха, однако в Донбассе им предоставили гораздо более скудные условия.
При этом наемников не обеспечивают должным образом боеприпасами и продовольствием. Такая реальность оттолкнула многих из них вести активные боевые действия против союзных войск Донбасса и России.
Накануне официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил об уничтожении пункта дислокации иностранных наемников в Херсонской области.