Иностранные наемники ВСУ начали расстрел жителей Харьковской области — власти региона | 360°

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Иностранные наемники ВСУ начали расстрел жителей Харьковской области — власти региона

Глава ВГА Харьковской области Ганчев заявил о беспределе иностранных наемников в регионе

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Иностранные наемники из Вооруженных сил Украины (ВСУ) устроили в Харьковской области беспредел, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев. По его словам, военные открыли огонь по мирным жителям, сообщил ТАСС.

В Министерстве обороны России рассказали о ходе выполнения спецоперации. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, военные атаковали три бригады ВСУ на Лисичанском направлении. В районе населенных пунктов Белогоровка, Спорное и Яковлевка удалось уничтожить до 70 военнослужащих противника, а также танк и несколько единиц бронетехники.

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На Краснолиманском направлении ВС России поразили позиции 93-й мехбригады украинской армии. В районах населенных пунктов Дружелюбовка Харьковской области и Редкодуб ДНР уничтожили более 90 солдат ВСУ.

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Помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев рассказал, что более половины бойцов ВСУ, задействованных на Луганском направлении, — наемники из Восточной Европы. Они составляют от 60 до 70% личного состава противника, добавил он.

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Специальная военная операция РФ на Украине

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