Иностранные наемники обнаружили непрофессионализм украинского командования, сообщило немецкое издание Spiegel. Наемники рассказали СМИ, что руководство ВСУ отправляло их на передовую без должной подготовки и подкрепления, заставляло грабить магазины прямо при мирных жителях.

Собеседники журнала указали на то, что командование превышает должностные полномочия, нередко скатываясь к торговле оружием или банальному грабежу, оскорбляя подчиненных и угрожая им за отказ выполнять незаконные приказы.

«Солдаты моего подразделения должны были ворваться в торговый центр, чтобы собрать мебель, электронику и другие ценности», — признался канадский боец.

Наемник из Франции добавил, что стыдился грабить магазины по приказу своего военного начальства.

Некоторые наемники решили покинуть Украину, сообщило издание.

По данным Минобороны, с первого дня спецоперации на Украину приехали более семи тысяч наемников как минимум из 60 стран. Согласно международному гуманитарному праву, иностранные наемники не считаются комбатантами, и если они попадут в плен, их может ждать максимальный срок тюремного заключения.