Спецоперация 20 марта 2023, 09:15 Иностранные наемники присоединились к ВСУ на Купянском направлении — Марочко Экс-офицер Марочко: иностранные наемники присоединились к ВСУ на Купянском направлении Unsplash

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Разведывательные группы, которые состоят из наемников-иностранцев, прикрепили к бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«На Купянском направлении к 103-й бригаде территориальной обороны и 14-й отдельной механизированной бригаде вооруженных формирований Украины прикомандировали отдельные разведывательные группы», — сказал он.

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Марочко добавил, что речь идет о подготовленных наемниках, в частности иностранцев. Они сопровождают и прикрывают колонны. Также они заняты обеспечением безопасной переброски резервов.

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Он сообщил и о том, что ВСУ продолжают перебрасывать силы на Донецкое направление. Например, колонну военной техники увидели в Краматорске, Дружковке и Славянске.