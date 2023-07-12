Спецоперация 12 июля 2023, 09:46 Иностранные наемники прибыли под Купянск для усиления украинских диверсионных групп Экс-офицер Марочко сообщил о приезде иностранных наемников на Купянский участок фронта Unsplash

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Иностранные наемники прибыли на Купянское направление. Они должны усилить диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко в комментарии ТАСС.

«Для усиления украинской группировки на Купянском направлении отмечена переброска в этот район дополнительных сил и средств вооруженных формирований Украины. Отмечено прибытие с техникой и вооружением небольшого количества отдельных групп из числа иностранных наемников», — рассказал он.

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По его словам, по вооружению, экипировке и технике можно сделать вывод о том, что иностранные бойцы специализируются на диверсионно-разведывательной деятельности. Марочко отметил, что большая часть наемников готова для работы в инженерно-саперных подразделениях.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил об ударе по ремонтной базе и пункту временной дислокации 28-го стрелкового батальона ВСУ на Купянском направлении. Работу выполнил экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВС России.