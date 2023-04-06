Спецоперация 06 апреля 2023, 18:48 Иностранные наемники изменили тактику на Купянском направлении — СМИ РИА «Новости»: наемники применяют тактику боевого разведдозора на Купянском направлении РИА «Новости»

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Иностранные наемники начали применять тактику боевого разведдозора на Купянском направлении. Об этом РИА «Новости» сообщили разведчики ЗВО.

Раньше наемников периодически замечали в разведгруппах, но теперь они стали более активны: «идут не разведдозором, а боевым дозором», пытаясь выявить огневые точки российской армии, сообщили собеседники издания.

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«Пытаются мелкими группами как-то обозначить наши позиции. Пытаются как-то „укусить“», — добавил боец.

Он сообщил, что наемников, сражающихся на стороне ВСУ, довольно много: солдаты ВС России слышали переговоры на английском языке, пару месяцев назад звучала польская речь. Есть информация о том, что на некоторых направлениях среди наемников есть и немцы.

Сегодня Минобороны России сообщило, что российские силы нанесли поражение подразделениям ВСУ на Купянском направлении — в районах населенных пунктов Двуречная, Песчаное и Масютовка Харьковской области. Об этом писал RT.