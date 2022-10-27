Иностранные наемники и боевики «Кракена» попытались прорвать оборону ЛНР | 360°

Спецоперация 27 октября 2022, 13:00 Иностранные наемники и боевики «Кракена» попытались прорвать оборону ЛНР МВД ЛНР: иностранные наемники и боевики «Кракена» атаковали Сватово с трех направлений РИА "Новости"

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Несколько попыток прорвать оборону союзных сил в районе города Сватово Луганской Народной Республики совершили наемники иностранного легиона ВСУ и боевики националистического батальона «Кракен»* за последние два дня. Об этом в эфире Первого канала заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

Он подчеркнул, что наступление шло сразу с трех направлений.

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«Сегодня и вчера были попытки прорвать нашу оборону. Это иностранный легион, бойцы так называемого националистического подразделения „Кракен“* предприняли попытку прорыва вглубь позиций русской армии по трем разным направлениям в районе Сватово», — заявил Киселев.

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Он добавил, что это не единственная попытка украинских войск задействовать в наступлении иностранцев. Накануне группа наемников из Албании, Польши и Румынии пыталась пробиться через оборону города Лозовая в Харьковской области, который находится примерно в 40 километрах от Сватово.

Отношения между иностранными наемниками и украинскими националистами остаются сложными. Ранее Киселев заявил, что прибывшие из Польши боевики расстреляли несколько членов вооруженного отряда «Правого сектора»**, которые принуждали их идти в бесполезную атаку.

*«Кракен» — подразделение националистического батальона «Азов», запрещенной в РФ террористической организации.

*«Правый сектор» — украинская националистическая организация, признана экстремистской и запрещена в России.