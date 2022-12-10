Спецоперация 10 декабря 2022, 11:02 Иностранные наемники домогались бойцов ВСУ Боец ВСУ рассказал о фактах домогательств со стороны иностранных наемников РИА «Новости»

Читать 360tv в

Иностранные наемники на Украине сексуально домогались бойцов украинской армии. Об этом сообщил сдавшийся в плен украинский военнослужащий, написал ТАСС.

«Были конфликты, когда наемники предлагали вступить с ними в сексуальные отношения. В случае отказа они обещали применить грубую силу и угрожали расправой», — рассказал мужчина.

Реклама

Сдавшийся в плен боевик уточнил, что за время службы много раз видел польских и американских наемников.

Реклама

«Чернокожие парни тоже есть. С нами они плохо общались, разговаривали очень недоброжелательно», — добавил боец.

Ранее попавший в плен ВС РФ украинский дезертир сообщил, что президент Владимир Зеленский «кинул» своих бойцов на Запорожском направлении. Солдат призвал сослуживцев сложить оружие и пойти домой, поскольку происходящий конфликт никому из них не нужен.

Сдавшийся в российский плен гранатометчик ВСУ описал отношение командования словами «просто жесть». Он рассказал о случае, когда командиры заставляли рядовых бегать за провизией в соседние окопы под пулеметным огнем.