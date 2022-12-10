10 декабря 2022, 11:02
Иностранные наемники домогались бойцов ВСУ
Боец ВСУ рассказал о фактах домогательств со стороны иностранных наемников
Иностранные наемники на Украине сексуально домогались бойцов украинской армии. Об этом сообщил сдавшийся в плен украинский военнослужащий, написал ТАСС.
«Были конфликты, когда наемники предлагали вступить с ними в сексуальные отношения. В случае отказа они обещали применить грубую силу и угрожали расправой», — рассказал мужчина.
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Сдавшийся в плен боевик уточнил, что за время службы много раз видел польских и американских наемников.
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«Чернокожие парни тоже есть. С нами они плохо общались, разговаривали очень недоброжелательно», — добавил боец.
Ранее попавший в плен ВС РФ украинский дезертир сообщил, что президент Владимир Зеленский «кинул» своих бойцов на Запорожском направлении. Солдат призвал сослуживцев сложить оружие и пойти домой, поскольку происходящий конфликт никому из них не нужен.
Сдавшийся в российский плен гранатометчик ВСУ описал отношение командования словами «просто жесть». Он рассказал о случае, когда командиры заставляли рядовых бегать за провизией в соседние окопы под пулеметным огнем.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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