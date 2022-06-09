Иностранные наблюдатели заявили о готовности участвовать в референдуме в Запорожской области

Референдум о вступлении Запорожской области в состав РФ готовы провести с участием иностранных наблюдателей. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Представители более десятка стран, среди которых, в том числе, граждане Германии и США, заявили о готовности выступить в качестве наблюдателей за планируемым референдумом», — сообщил он в комментарии ТАСС.

Накануне он рассказал, что в области уже начата подготовка к всенародному голосованию. Она может занять несколько месяцев. Вероятнее всего, референдум смогут провести осенью.

В Херсонской области также намерены провести плебисцит о дальнейшей судьбе региона. По словам замглавы военно-гражданской администрации Кирилла Стремоусова, после подведения итогов голосования будут проведены выборы. Он подчеркнул, что Херсонская область не свернет с курса по интеграции с Россией, сообщал РИА ФАН.