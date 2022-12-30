Спецоперация 30 декабря 2022, 20:33 Иностранное оружие для ВСУ заблокировали после удара ВС России Минобороны сообщило о блокировке западного оружия для ВСУ после удара ВС России РИА «Новости»

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Российские военные нанесли массированный удар по объектам военного управления и энергетической инфраструктуры Украины, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, в результате действий ВС России западное оружие, предназначенное для ВСУ, оказалось заблокировано.

«В результате нарушения железнодорожных перевозок поставленное для ВСУ иностранное вооружение заблокировано в тыловых районах», — рассказал Конашенков.

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В министерстве добавили, что войскам удалось остановить производство военной техники на Украине, а также предотвратить переброску резервов ВСУ из западных областей страны. Представитель оборонного ведомства уточнил, что ВС России нанесли удар из высокоточного оружия большой дальности воздушного и морского базирования.

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Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что нанесение удара по стратегически важным объектам Украины важно для успешного выполнения спецоперации. По мнению специалиста, теперь российским военным следует выбить противника из Артемовска и Соледара.