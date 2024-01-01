Спецоперация 01 января 2024, 15:20 Инфраструктуру аэродромов ВСУ поразили высокоточным оружием ВС России 31 декабря поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Подразделения ВС России 31 декабря ударили высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по инфраструктуре аэродромов ВСУ. Данные об этом опубликовали в Telegram-канале Минобороны.

На этих объектах, по информации ведомства, базировались самолеты — носители крылатых ракет Storm Shadow.

Реклама

В результате успешных действий российские военные поразили все поставленные цели, заключили в Минобороны.

В общей сложности с начала проведения спецоперации ВС РФ уничтожили 565 самолетов, 263 вертолета, свыше 10 310 беспилотников противника, 445 ЗРК, 14 423 танка и других боевых бронированных машин.

Кроме того, украинские военнослужащие лишились 1194 боевых машин РСЗО, 7589 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 925 единиц специальной военной автомобильной техники, подчеркнули в пресс-службе ведомства.