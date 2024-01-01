01 января 2024, 15:20
Инфраструктуру аэродромов ВСУ поразили высокоточным оружием
ВС России 31 декабря поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ
Подразделения ВС России 31 декабря ударили высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по инфраструктуре аэродромов ВСУ. Данные об этом опубликовали в Telegram-канале Минобороны.
На этих объектах, по информации ведомства, базировались самолеты — носители крылатых ракет Storm Shadow.
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В результате успешных действий российские военные поразили все поставленные цели, заключили в Минобороны.
В общей сложности с начала проведения спецоперации ВС РФ уничтожили 565 самолетов, 263 вертолета, свыше 10 310 беспилотников противника, 445 ЗРК, 14 423 танка и других боевых бронированных машин.
Кроме того, украинские военнослужащие лишились 1194 боевых машин РСЗО, 7589 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 925 единиц специальной военной автомобильной техники, подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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