08 марта 2024, 20:21
Инфраструктурный объект повредили в Днепропетровской области
Лысак: в Днепропетровской области поврежден инфраструктурный объект
В Днепропетровской области повредили объект инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.
«Поврежден… инфраструктурный объект», — написал чиновник.
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О каком объекте идет речь, а также причины его повреждения он не уточнил.
Ранее в Белгород-Днестровском районе Одесской области объект инфраструктуры повредило взрывами. Удар пришелся по «законсервированному объекту инфраструктуры», после этого начался пожар.
Также очевидцы сообщали о взрывах в Одессе. В этот момент в городе мог находиться президент Украины Владимир Зеленский. Однако официально о посещении украинским лидером города не сообщали.
Взрывы
Украина
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