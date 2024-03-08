Спецоперация 08 марта 2024, 20:21 Инфраструктурный объект повредили в Днепропетровской области Лысак: в Днепропетровской области поврежден инфраструктурный объект Unsplash

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В Днепропетровской области повредили объект инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

«Поврежден… инфраструктурный объект», — написал чиновник.

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О каком объекте идет речь, а также причины его повреждения он не уточнил.

Ранее в Белгород-Днестровском районе Одесской области объект инфраструктуры повредило взрывами. Удар пришелся по «законсервированному объекту инфраструктуры», после этого начался пожар.

Также очевидцы сообщали о взрывах в Одессе. В этот момент в городе мог находиться президент Украины Владимир Зеленский. Однако официально о посещении украинским лидером города не сообщали.