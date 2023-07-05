Спецоперация 05 июля 2023, 12:44 Информацию о переходе Клещеевки под контроль ВСУ опровергли в ДНР Советник главы ДНР Гагин опроверг информацию о переходе Клещеевки под контроль ВСУ РИА «Новости»

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Информация о переходе населенного пункта Клещеевка под контроль украинских военных является недостоверной. Об этом в эфире Первого канала сообщил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

«Клещеевка сейчас находится под контролем наших сил. Со стороны Украины уже не первый день разгоняют информацию, что противник взял село», — сказал он.

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Гагин уточнил, что около Клещеевки находится одна из высот рядом с Артемовском, с которой возможно контролировать часть города.

«Вот за эту высоту и Клещеевку противник пытается биться», — добавил советник главы ДНР.

Ранее в социальных сетях и мессенджерах появилась информация, что украинские боевики якобы взяли под контроль значительную часть Клещеевки.

Село находится в Бахмутской городской общине Бахмутского района Донецкой Народной Республики. Площадь населенного пункта составляет почти три тысячи квадратных метров.