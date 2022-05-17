«Их все боялись». Украинский пограничник рассказал о преступлениях бойцов «Азова»

РЕН ТВ опубликовал видео, где пленный украинский пограничник Александр Черваков рассказал о противоправных действиях, которые совершают бойцы украинского батальона «Азов»*. Он отметил, что они регулярно насилуют женщин и выжигают на телах свастики.

«У них шевроны со свастиками, на каждом из них, сразу видно было, что это батальон националистов. Какое к ним могло быть отношение? Для них выпустить в толпу людей автоматный рожок, как нам друг на друга посмотреть. Их все боялись», — сообщил Черваков.

Также участники «Азова» употребляют легкие наркотики и алкоголь, насилуют женщин и выжигают на телах свастики.

Сам пленный заявляет, что он не участвовал ни в каких боевых действиях. С 19 февраля он находился на больничном, а после начала российской спецоперации 24 февраля на службу он уже не выходил.

При этом признал, что его предупреждали об ответственности за невыход в подразделение.

«Меня предупредили, если не выйду в боевое подразделение, буду считаться дезертиром. 15 лет тюрьмы», — резюмировал он.

*«Азов» — террористическая организация, запрещенная в России.