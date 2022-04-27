«Их уничтожают, но приходят новые». Журналист рассказал, чем ВСУ обстреливают приграничные территории России

ВСУ сменили тактику обстрелов приграничных территорий России. Если сначала атаки вели с вертолетов, то теперь украинская сторона использует беспилотники. Внимание на это в беседе с «360» обратил заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко.

Украинские БПЛА направляли в Белгородскую, Брянскую, Курскую и Воронежскую области. В ночь на 27 апреля в этих регионах сработали системы ПВО.

«Посмотрите обстрелы наших российских приграничных территорий. Если сначала это были вертолеты, и мы начали их вертолеты сбивать — те, которые участвовали в этих операциях, то сейчас это чисто беспилотники», — заметил он.

Борзенко подчеркнул, что первую поставленную Украине партию Bayraktar российские военные уничтожили.

«Их уничтожают, но приходят новые <…> Bayraktar. Вся та первая партия, которая была поставлена, уже уничтожена», — резюмировал военный журналист.

По данным Минобороны РФ, за ночь с 26 на 27 апреля российские средства ПВО сбили 18 украинских БПЛА и «Точку-У». После одного из ударов в Белгородской области загорелся склад боеприпасов.