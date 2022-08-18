«Игра на грани фола». Почему Украина способна на масштабную диверсию на ЗАЭС

Украинские власти способны совершить диверсию на Запорожской АЭС. Они ведут игру на грани фола, заявил «360» эксперт по безопасности, ветеран боевых действий Роман Насонов. Он подчеркнул, что именно поэтому Россия выступила инициатором привлечения в регион специалистов МАГАТЭ.

По мнению Насонова, ВСУ действительно способны нанести удар по ЗАЭС во время визита на Украину генсекретаря ООН Антониу Гутерриша, чтобы показать, что станции якобы не могут обеспечить полную безопасность.

Таким образом, по словам Насонова, атаки на станцию со стороны украинских военных носят в большей степени политический характер. Но при этом в Киеве не отдают себе отчета в том, что это может привести к катастрофическим последствиям, предупредил он.

«Диверсия на ЗАЭС может обернуться глобальной катастрофой, поэтому Россия и выступает инициатором привлечения к этой проблеме специалистов МАГАТЭ», — подчеркнул собеседник «360».

Эксперт также обратил внимание на данные нового брифинга Минобороны, отметив продолжение нанесения высокоточных ударов по позициям противника, складам и технике ВСУ. Он подчеркнул, что такая тактика связана с тем, что Россия проводит спецоперацию не в пустыне, а на территории густонаселенной страны, поэтому речи о ковровых бомбометаниях быть не может. Это не наш стиль, подчеркнул Насонов. Все удары наносят только по объектам военной инфраструктуры.

«Сейчас идет период активных маневров на этом театре военных действий, поэтому поражать надо внезапно и мгновенно разведывательные цели. Увидели-доложили-уничтожили. Поэтому продолжается и активное применение элементов контрбатарейной борьбы», — заключил он.