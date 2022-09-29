Игорь Скляр назвал вбросом слова о самомобилизации | 360°

Спецоперация 29 сентября 2022, 17:00 Поделиться Telegram

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Viber Игорь Скляр назвал вбросом слова о самомобилизации Народный артист России Скляр опроверг слухи о поездке в зону спецоперации РИА «Новости»

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Народный артист России Игорь Скляр не поедет в зону специальной военной операции. Об этом он заявил RT.

Артист отметил, что последние три дня средства массовой информации беспокоят его по этому поводу. При этом Скляр служил в кавалерии, которой в настоящее время нет в Вооруженных силах РФ.

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«Тем более мне 64 года, я вряд ли попадаю. Присылали некую ссылку, где 50 человек в списке и одни артисты — от Машкова до Шуры, ну и я в том числе», — добавил он.

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Ранее в Сети появился материал издания StarHit, которому 65-летний Скляр якобы заявил о том, что отправится в зону спецоперации после прохождения месячной подготовки в Ростове.

Во время срочной службы в советской армии Скляр служил в районе нынешней Нижегородской области, а также в Подмосковье.

Депутат Государственной думы и бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев сообщал, что получил повестку в рамках частичной мобилизации и через неделю прибудет в военный комиссариат.

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