Спецоперация 05 января 2024, 19:44 «Идти напролом». Батальон из бывших солдат ВСУ провел первый бой на трофейной технике Политолог Михайлов: сдавшиеся украинцы записываются в батальон Хмельницкого РИА «Новости»

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Украинский батальон имени Богдана Хмельницкого успешно провел первый бой с ВСУ на Угледарском направлении 28 декабря 2023 года. Военный эксперт, директор Центра стратегических исследований Южного Кавказа Евгений Михайлов пообщался с добровольцами, чтобы узнать о первом боевом опыте на стороне России.

Батальон имени Богдана Хмельницкого, состоящий из бывших военнопленных ВСУ, сформировали в зоне спецоперации в феврале 2023 года. Он поступил на службу в составе российского оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад».

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Командир батальона имени Богдана Хмельницкого, бывший танкист ВСУ Андрей Тищенко рассказал, как проходила подготовка в боевым действиям.

«Сейчас мы работаем совместно с танковыми подразделениями на Угледарском направлении. Боевые действия проводятся как на российской технике, так и на трофейной, которую украинские военные не успели уничтожить при отходе. Боевые машины восстановили и задействовали в боях», — отметил он.

По словам Тищенко, настроение у бойцов добровольческого батальона «идти напролом и не сдаваться». Перед отправкой на линию соприкосновения с противником с ними работали хорошие инструкторы с боевым опытом.

Комбат отметил, что общался с украинскими военнопленными, которые также готовы служить в рядах ВС России. Он уточнил, что перед вступлением в батальон добровольцев проверяют на возможную причастность к уголовным и военным преступлениям.

«У них есть желание вступить в наш батальон. Пленные отмечали, что не нужны своей стране. И свою дальнейшую жизнь хотят провести на территории России», — добавил Тищенко.

На данный момент несколько бойцов из батальона имени Богдана Хмельницкого уже представили к боевым наградам.

В ноябре батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из бывших украинских военных, принес присягу России.