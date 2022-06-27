«Идет полным ходом». Помощник Кадырова рассказал о блокировании Лисичанска

Военнослужащие российской армии продолжают окружать бойцов украинских подразделений в районе Лисичанска. Об этом рассказал помощник главы Чечни Апти Алаудинов. Его слова привел журналист RT.

По словам Алаудинова, у украинских военных пока еще остаются пути отхода из города. Но практически ежечасно шансы ВСУ удержать Лисичанск становятся меньше, поскольку остановить продвижение российских войск у них не получается.

«Как только замкнется этот круг, уже оттуда вряд ли кто-то выйдет», — сказал Алаудинов.

Российские военные ранее освободили поселок Волчеяровка под Лисичанском. Теперь у отступающих украинские бойцов стало на одну дорогу для выхода из образующегося «котла» меньше. При этом, именно этот путь считался одним из ключевых. В ходе боевых действий за Волчеяровку российские военные захватили трофеи, а также взяли в плен украинских бойцов.