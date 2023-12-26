Спецоперация 26 декабря 2023, 14:02 «Идем к достижению заявленных целей». Шойгу рассказал о выполнении задач СВО Шойгу: ВС России расширяют подконтрольные территории на всех направлениях РИА «Новости»

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Россия идет к выполнению поставленных задач в зоне специальной операции на Украине, рассказал министр обороны Сергей Шойгу на итоговом тематическом селекторном совещании. Его слова привело РИА «Новости».

Достижение целей СВО происходит последовательно, отметил глава ведомства.

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«Армия России постоянно занимает более выгодные позиции и расширяет подконтрольные территории на всех направлениях», — подчеркнул Шойгу.

Министр также отметил, что ВС РФ успешно выполнили главную задачу на 2023 год, которая заключалась в срыве контрнаступления Вооруженных сил Украины. Президент Владимир Путин высоко оценил работу руководства и личного состава ведомства, добавил Шойгу.

Ранее российский лидер выступил на расширенном заседании коллегии Минобороны. Он напомнил, что у военнослужащих сейчас есть все возможности, чтобы послужить на благо Родины. Шойгу тоже стал участником мероприятия и заявил, что в 2024 году приоритетом российской армии станет продолжение СВО до полного выполнения поставленных задач.