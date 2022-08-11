Маниакальное следование навязанной США идее вернуть Крым приведет Украину к краху государственности, заявил РИА «Новости» постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер регионального правительства Георгий Мурадов.

«Маниакальная зависимость киевского режима от внедренной Вашингтоном в его замутненное сознание идеи отторжения Крыма от России неуклонно ведет к полному краху украинской государственности», — сказал он.

Постпред Крыма объяснил навязывание этой идеи тем, что США не смогли смириться с утратой возможности обзавестись собственной военно-морской базой в Севастополе. Он заметил, что в целом мировое сообщество возвращение Крыма в состав Украины уже не интересует, однако попытка реанимации этой идеи обострит кризис на Украине и спровоцирует глобальный конфликт.

Георгий Мурадов призвал отнестись к предложению президента Украины Владимира Зеленского провести международный саммит «Крымская платформа» как к попытке эскалации «антироссийской борьбы».