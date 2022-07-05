Кадыров посоветовал Зеленскому и ВСУ бежать

Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому и украинским военным бежать. Об этом он написал в своем Telegram-канале после слов украинского лидера о намерении вернуть Лисичанск.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский говорит, что заберет Лисичанск, а его бандерщина говорит обратное. Мой вам совет — бегите! Это у вас хорошо получается» — написал Кадыров.

Утром, 3 июля, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о том, что союзные силы полностью освободили Лисичанск от украинских сил. По его словам, зачистка города от националистов в один миг разрушила «громкие заявления» украинской стороны.

В этот же день глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении ЛНР. В докладе указано, что установлен полный контроль над Лисичанском и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора.