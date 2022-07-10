Украинские военные заняли здание школы и сняли рум-тур

Украинские военные сняли видео со своих позиций, которые оборудовали в здании одной из школ. На кадрах видно, что в некоторых помещениях лежат матрасы. Автор ролика назвал своего сослуживца новым директором школы.

Во время съемки школы военнослужащий смеется и называет включенной вентиляцией выбитые окна в здании.

При этом ВСУ утверждают, что не оборудуют огневые точки в здания гражданской инфраструктуры. Но и данные Минобороны, и такие видео, которые украинские военные сами сливают в Сеть, говорят об обратном.

Огневые точки ВСУ устраивают и в жилых домах, чем пытаются затруднить действия ВС РФ и подразделений ДНР и ЛНР, потому что в таком случае приоритетными становятся задачи по сохранению жизней мирных жителей, которыми украинская армия прикрывается как живым щитом.