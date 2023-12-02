Эксклюзив 02 декабря 2023, 15:31 И один в поле воин. Российские снайперы продолжили тренировки при минусовой температуре Российские снайперы показали «360» тренировку при минусовой температуре

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Российские снайперы работают и тренируются в любую погоду, даже зимой. Корреспондент «360» Антон Шестаков присутствовал при оттачивании навыков бойцов одного из подразделений ВС России на специализированном стрелковом полигоне в ДНР.

«Сегодня у нас в первый раз минусовая температура. [Тренируемся, ] чтобы люди понимали, [как действовать] на разных дистанциях при разной температуре, могли привести к идеалу прицел», — пояснил командир СВС с позывным Водопад.

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Тренируются снайперы в паре: стрелок и напарник, помогающий определять дистанцию и корректировать огонь. Но в боевых условиях вдвоем люди не стоят.

«Во-первых, слишком много суеты будет, можно будет [выдать себя], а во-вторых, один прилет — и сразу снайперской пары нет», — отметил Водопад.

Неизменные цели бойцов — живая сила и техника ВСУ. В идеале на одну цель приходится один выстрел. Перед началом стрельбы необходимо около полутора часов разминаться — важно принять удобную позицию и чувствовать оружие даже кончиками пальцев.

Российские снайперы используют как новейшие винтовки, так и легендарные снайперские винтовки Драгунова (СВД), которые все еще актуальны на поле боя и отлично работают на подавление противника. А в целом снайперы — «универсальные солдаты»: могут работать с любым стрелковым оружием.

На вопрос о том, что чувствует снайпер, когда «снимает» противника, Водопад ответил «360» коротко и с юмором: «Отдачу».

Ранее появилась информация о российском снайпере-добровольце с позывным Череп, который четыре дня выжидал противника и затем ликвидировал его одним выстрелом.