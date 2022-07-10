Контрбатарейная борьба нарастает. ВС РФ уничтожили взвод РСЗО «Ураган» и «Град» на Украине

Российские военные в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили взвод реактивных систем залпового огня «Ураган» в районе Константиновки. Помимо этого, ВСУ лишились взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районе Дзержинска, сообщили в Минобороны РФ.

Также подразделения ВС РФ уничтожили два артиллерийских взвода 152-миллиметровых гаубиц «Гиацинт-Б» на огневых позициях в районе населенного пункта Новгородская в ДНР.

Истребители Су-35с ВКС России за минувшие сутки сбили в воздухе два украинских самолета Су-25 в районе Барвенково Харьковской области и Троицкого в ДНР, а также один МиГ-29 в районе населенного пункта Краснополье.

С начала спецоперации российская армия лишила украинских военных 242 самолетов, 137 вертолетов, 1506 беспилотников, 353 ЗРК, 3995 танков и других боевых бронированных машин, более 740 боевых машин РСЗО, свыше 3120 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4128 единиц специальной военной автомобильной техники.