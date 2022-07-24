Хуснуллин заявил о выплате зарплат и пособий бюджетникам и пенсионерам Харьковской области

Работники бюджетной сферы и пенсионеры Харьковской области начали получать зарплаты, пенсии и социальные пособия. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин.

Он подчеркнул, что ситуация на освобожденных территориях сейчас непростая, но все выплаты жители начали получать.

«Подробно заслушали руководство Харьковской области о выплате социальных пособий и пенсий. Там тоже сейчас непростая ситуация. Но мы уже начали выплачивать пенсионерам бюджетникам и зарплаты и социальные пособия», — рассказал Хуснуллин.

Также вице-премьер подчеркнул, что вслед за восстановлением Мариуполя сейчас разрабатывается план по восстановлению зданий в Северодонецкой агломерации, куда также входят Лисичанск, Попасная и Рубежное.

«На прошедшей неделе рабочая группа Минстроя во главе с министром Иреком Файзулиным привезла большое количество материалов», — добавил Хуснуллин.

Он пояснил, что по примеру Мариуполя для Северодонецка и пригородов распишут план, в котором определят сроки работ по каждому объекту.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что в Мариуполе уже обследовали все здания. Строители поняли, какие постройки еще можно восстановить, а что придется снести. При этом уже начались работы по возведению новых жилых районов.